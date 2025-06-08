В ночь на 8 июня над регионами России сбит 61 украинский дрон – МО РФ

09:25 Источник: Интерфакс

61 украинский дрон был нейтрализован в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Московском регионе и Республике Крым, сообщили в министерстве обороны.

"В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым", - заявили в министерстве.