В ночь на 8 июня над регионами России сбит 61 украинский дрон – МО РФ
09:25 08.06.2025 Источник: Интерфакс
61 украинский дрон был нейтрализован в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Московском регионе и Республике Крым, сообщили в министерстве обороны.
"В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым", - заявили в министерстве.
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