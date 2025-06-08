РФ ждет от Украины подтверждения для передачи тел военных ВСУ, которое может состояться на следующей неделе – генерал Зорин
11:35 08.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гуманитарная акция по передаче тел, возможно, будет проведена на следующей неделе, Россия ждет официальное уведомление от Киева. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями — автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом. Каких-либо других комментариев, касаясь полемики о том, что это какое-то политизированное решение, у меня нет. Это сугубо гуманитарная акция, не первая, к сожалению, видимо, и не последняя», — сказал генерал.
«Российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня, и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, это первая часть. Это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — сказал он.
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