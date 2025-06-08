0
0
0
НОВОСТИ

Из-за санкций ЕС против России Венгрия потеряла 20 млрд евро - Орбан

20:14 08.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции Евросоюза разрушают Венгрию и всю Европу. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу», — заявил Орбан. «Из-за санкций за три года мы потеряли 20 млрд евро. Для Венгрии это значительная сумма», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 08.06.2025
20 тысяч американских зенитных ракет ушли на Ближний Восток и Киеву не достались
0
294
18:00 08.06.2025
В ближайшее время Трамп не планирует разговаривать с Маском – Белый дом
0
270
16:52 08.06.2025
В Колумбии произошло сильное землетрясение
0
345
11:45 08.06.2025
Российские военные поразили цех и склады с БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ в 139 районах – МО РФ
0
620
11:35 08.06.2025
РФ ждет от Украины подтверждения для передачи тел военных ВСУ, которое может состояться на следующей неделе – генерал Зорин
0
599
10:47 08.06.2025
Синоптики предупреждают об усилении ветра в Москве, возможны гроза и град
0
640
09:25 08.06.2025
В ночь на 8 июня над регионами России сбит 61 украинский дрон – МО РФ
0
586
09:00 08.06.2025
Для борьбы с беспорядками Трамп призвал в армию и нацгвардию США 2 тыс человек
0
723
21:02 07.06.2025
Избранный президент Польши выступил против приема Украины в ЕС
0
1218
20:30 07.06.2025
Автомобиль въехал в людей в ФРГ, полиция не исключает преднамеренный наезд
0
1186

Возврат к списку