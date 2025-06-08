Из-за санкций ЕС против России Венгрия потеряла 20 млрд евро - Орбан

20:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийские санкции Евросоюза разрушают Венгрию и всю Европу. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу», — заявил Орбан. «Из-за санкций за три года мы потеряли 20 млрд евро. Для Венгрии это значительная сумма», — добавил он.