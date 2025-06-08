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НОВОСТИ

В Колумбии произошло сильное землетрясение

16:52 08.06.2025 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 6,8 зафиксирован в центральной части Колумбии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 16:08 мск в воскресенье землетрясения находился в 73 км к северо-востоку от города Виллависенсио. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

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