В ближайшее время Трамп не планирует разговаривать с Маском – Белый дом

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшие дни беседовать с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она ответила отрицательно на вопрос о том, беседовал ли американский лидер с бизнесменом после того, как они начали публично критиковать друг друга. «Честно говоря, не думаю, что президент намерен это делать», — сказала Ливитт о том, планирует ли Трамп беседовать с Маском в течение предстоящей недели.

Как сообщила ранее американская газета Politico, представители Трампа и Маска 6 июня провели телефонный разговор. После этого президент США и предприниматель приостановили обмен резкими высказываниями в соцсетях.