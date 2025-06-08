В ближайшее время Трамп не планирует разговаривать с Маском – Белый дом
18:00 08.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшие дни беседовать с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она ответила отрицательно на вопрос о том, беседовал ли американский лидер с бизнесменом после того, как они начали публично критиковать друг друга. «Честно говоря, не думаю, что президент намерен это делать», — сказала Ливитт о том, планирует ли Трамп беседовать с Маском в течение предстоящей недели.
Как сообщила ранее американская газета Politico, представители Трампа и Маска 6 июня провели телефонный разговор. После этого президент США и предприниматель приостановили обмен резкими высказываниями в соцсетях.
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