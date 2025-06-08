0
0
48
НОВОСТИ

В ближайшее время Трамп не планирует разговаривать с Маском – Белый дом

18:00 08.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшие дни беседовать с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она ответила отрицательно на вопрос о том, беседовал ли американский лидер с бизнесменом после того, как они начали публично критиковать друг друга. «Честно говоря, не думаю, что президент намерен это делать», — сказала Ливитт о том, планирует ли Трамп беседовать с Маском в течение предстоящей недели.

Как сообщила ранее американская газета Politico, представители Трампа и Маска 6 июня провели телефонный разговор. После этого президент США и предприниматель приостановили обмен резкими высказываниями в соцсетях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:52 08.06.2025
В Колумбии произошло сильное землетрясение
0
192
11:45 08.06.2025
Российские военные поразили цех и склады с БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ в 139 районах – МО РФ
0
501
11:35 08.06.2025
РФ ждет от Украины подтверждения для передачи тел военных ВСУ, которое может состояться на следующей неделе – генерал Зорин
0
491
10:47 08.06.2025
Синоптики предупреждают об усилении ветра в Москве, возможны гроза и град
0
524
09:25 08.06.2025
В ночь на 8 июня над регионами России сбит 61 украинский дрон – МО РФ
0
501
09:00 08.06.2025
Для борьбы с беспорядками Трамп призвал в армию и нацгвардию США 2 тыс человек
0
615
21:02 07.06.2025
Избранный президент Польши выступил против приема Украины в ЕС
0
1136
20:30 07.06.2025
Автомобиль въехал в людей в ФРГ, полиция не исключает преднамеренный наезд
0
1105
20:00 07.06.2025
Обмен телами погибших солдат не состоялся, Украина не вышла на контакт — МО РФ
0
1151
19:30 07.06.2025
Путин подписал закон о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям
0
950

Возврат к списку