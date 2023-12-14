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НОВОСТИ

Австрия проверит новый пакет санкций против России

10:20 14.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Австрия инициировала юридическую проверку нового пакета санкций против России. В Вене отметили, что страна не блокирует ограничения.

«Государство зарегистрировало оговорку о тщательном их рассмотрении. Это означает, что перед одобрением МИД и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку», — пишет APA.

Как уточняется, Брюссель заканчивает работать над новым пакетом рестрикций против Москвы. Они предусматривают запрет на импорт российских алмазов. Также ЕК планирует предусмотреть новые импортные и экспортные рестрикции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.  Говорит Москва

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