Австрия проверит новый пакет санкций против России

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Австрия инициировала юридическую проверку нового пакета санкций против России. В Вене отметили, что страна не блокирует ограничения.

«Государство зарегистрировало оговорку о тщательном их рассмотрении. Это означает, что перед одобрением МИД и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку», — пишет APA.

Как уточняется, Брюссель заканчивает работать над новым пакетом рестрикций против Москвы. Они предусматривают запрет на импорт российских алмазов. Также ЕК планирует предусмотреть новые импортные и экспортные рестрикции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений. Говорит Москва