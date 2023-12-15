Победитель акции Сбера рассказал, на что потратил выигранный миллион бонусов СберСпасибо

17:20

Сбер подвел итоги акции по розыгрышу 100 млн бонусов СберСпасибо. Выигрыши начислялись победителям до декабря. По итогам акции 10 клиентов банка получили по 1 млн бонусов, 100 человек выиграли по 100 тыс. бонусов, 500 участников – по 50 тыс. бонусов, а 7000 клиентов – от 5 до 10 тыс. бонусов. Остальные участвовали в розыгрыше 2000 призов по 5 тыс. бонусов. Призы зачислены на бонусные счета победителей.

Одним из участников акции, выигравших 1 млн бонусов, стал 29-летний Турал из Москвы. «Ехал поздно вечером с работы и зашел в СберБанк Онлайн, чтобы проверить баланс. Вдруг вижу – у меня 1 млн бонусов СберСпасибо, – вспоминает он. – Сначала сильно удивился. А потом мы с братом выяснили, что я стал одним из победителей акции. Мои родители сначала даже не поверили в это».

Неожиданный приз пришелся кстати: победитель заканчивал ремонт в квартире, и надо было покупать бытовую технику. Поэтому большую часть выигранных бонусов Турал потратил на покупки в Мегамаркете: купил холодильник, стиральную машину, плиту, телевизор и другую технику. Но перед этим ради эксперимента приобрел в Мегамаркете на бонусы парфюм. Убедившись, что опция работает, начал тратить бонусы СберСпасибо на крупные покупки.

Клиентом Сбера молодой человек стал более 6 лет назад. «Раньше я никогда не следил за акциями и в розыгрыши не верил, – говорит он. – Жил обычной жизнью. Просто регулярно платил за покупки по карте Сбера или по QR-коду. И выиграл! Теперь мое отношение к розыгрышам изменилось, буду следить за акциями Сбера и дальше».

Турал – самый молодой победитель. Из 10 счастливчиков, которые получили по 1 млн бонусов, 4 мужчины и 6 женщин. Самому взрослому победителю – 71 год.

Обладатели призовых бонусов живут и тратят их в Волгоградской области, Ростовской области, Нижегородской области, Пермском крае, Мурманской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.