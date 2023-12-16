В 2023 году число бездомных в США достигло рекордных 650 тыс.

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число бездомных в США в 2023 году достигло рекордно высокого показателя — 650 тыс. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Министерством жилищного строительства и городского развития США.

По данным ведомства, число людей, проживающих в приютах, на улице, в палатках или автомобилях, выросло в стране на 12% по сравнению с 2022 годом. 40% бездомных в США составляют афроамериканцы, четверть — пожилые люди. Наблюдается также существенное увеличение числа бездомных среди лиц латиноамериканского происхождения.

Рост количества бездомных связан в основном с повышением арендной платы за жилье. «У нас просто не хватает домов, которые люди могли бы себе позволить», — приводит радиостанция NPR слова председателя Межведомственного совета США по бездомным Джеффа Оливета.

Другая причина заключается в притоке мигрантов, считают эксперты. В Национальном альянсе по искоренению бездомности заявляют, что власти США для решения проблемы должны облегчить мигрантам поиск работы и ускорить рассмотрение заявлений на убежище, а также оказывать большую поддержку в аренде жилья.