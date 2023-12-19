Сбербанк стал лидером на рынке POS-кредитования в онлайн

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Сбер занял первое место по выдачам POS-кредитов онлайн в 2023 году и входит в топ-3 по общему объему выданных займов на рынке POS-кредитования России (POS-кредиты – разновидность займов, которые можно получить без визита в банк). Такие данные приводит аналитическое агентство Frank RG.

Эти результаты во многом обусловлены динамичным развитием интернет-торговли и онлайн-обучения в период пандемии. По оценкам экспертов, еще в 2021 году доля онлайн-продаж POS-кредитов составляла 33%, но при этом росла на 10 процентных пунктов каждый год, так что уже в конце 2023 года объемы офлайн- и онлайн-рынка сравнялись.

За время вынужденной «удаленки» кредиты на онлайн-образование стали более востребованы: их доля в кредитном портфеле банка увеличилась на 30%.

Еще один популярный сегмент в POS-кредитовании – электроника. Чаще всего в кредит берут смартфоны Apple (iPhone 14 и 13) и телевизор Sber. В топ-10 также входят беспроводные наушники Apple и смартфоны различных брендов.

Кроме того, клиенты Сбера стали чаще интересоваться фитнесом: за год в кредит продано 20 тыс. абонементов. Самая дорогая покупка совершена в сервисе СберАвто: клиент приобрел в кредит машину за 8 млн руб. Больше всего товаров в одной корзине было у клиента, который приобрел комплектующие для персонального компьютера в Мегамаркете (98 позиций).

«Рынок POS-кредитования в России формировался десятилетиями, а Сбер пришел на него всего 5 лет назад, но даже за столь короткий срок нам удалось многого добиться, – отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – И все эти годы мы осознанно шли по пути цифровизации процессов, понимая колоссальный потенциал онлайн-кредитования. Результатом этой работы стало первое место Сбера по выдачам POS-кредитов в интернете по итогам 2023 года. Наша следующая цель – лидерство на всем рынке POS».

За год увеличились средний чек и срок кредитования, а также выросла доля женщин в клиентской базе. Средний чек покупки сейчас составляет 46 078 руб., срок кредита – 21 месяц. 37% пользователей сервиса – это мужчины, 63% – женщины. Средний возраст заемщика – 37 лет.

По количеству заявок на POS-кредиты лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области, Республика Татарстан.