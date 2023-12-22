Действующая система по миграционным вопросам будет совершенствоваться — Песков
14:12 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя система по вопросам миграции будет совершенствоваться, но пока не определено, когда может появиться специальный орган, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, когда может быть создана структура, занимающаяся вопросами миграции. При этом он заметил, что «тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня». Песков также обратил внимание на весьма сбалансированную позицию президента РФ Владимира Путина по теме мигрантов.
«Разумеется, действует определенная система, но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе и по итогам прямой линии [главы государства с россиянами]», — отметил представитель Кремля. Он уточнил, что сейчас готовится перечень поручений по итогам совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции Путина.
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