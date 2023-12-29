Водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 гг, продлены на три года – МВД РФ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок действия водительских прав, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, — сказала она. — Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности».