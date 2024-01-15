За первые две недели 2024 года при пожарах в РФ погибли более 540 человек
13:05 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 540 человек стали жертвами пожаров в РФ в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«За отчетный период (неделя — прим. ТАСС) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали более 4,2 тыс. техногенных пожаров, на которых спасены 634 человека, эвакуировано свыше 2,6 тыс. человек. К сожалению, погибли 272 человека», — сказали в МЧС.
При этом в первую праздничную неделю в стране произошло более 5,5 тыс. пожаров, жертвами которым стали также 272 человека.
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