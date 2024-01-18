ВС РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе спецоперации поразили за сутки два пункта временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов», — говорится в сообщении.