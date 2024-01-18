ВС РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников — МО РФ
17:12 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе спецоперации поразили за сутки два пункта временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов», — говорится в сообщении.
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