Почти 60% итальянцев не поддерживают направление оружия на Украину — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

57% итальянцев не разделяют решения о продолжении поставок оружия на Украину. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, результаты которого приводит газета La Repubblica, отмечая, что уровень поддержки среди населения поставок оружия Киеву самый низкий за последние два года (42%).

Издание также напоминает, что весной 2022 года этот показатель превышал 50%. При этом отмечается, что наивысший показатель поддержки снабжения Киева оружием — 56% — среди избирателей Демократической партии, которая сейчас находится в оппозиции. Тогда как среди избирателей партий правящей коалиции — «Братья Италии», «Вперед, Италия», «Лига» — число поддерживающих направление оружия менее 50%: 45%, 45% и 48% соответственно. Наименьшей поддержкой (менее трети избирателей) такая опция пользуется среди сторонников «Движения „5 звезд“. Его лидер экс-премьер Джузеппе Конте давно выступает против поставок оружия, предлагая соответствующие резолюции в парламенте.

Ранее правительство во главе с Джорджей Мелони приняло решение продлить до конца этого года сроки оказания помощи, в том числе военного характера, Украине. Недавно был сформирован восьмой по счету пакет поставок, перечень которых засекречен.