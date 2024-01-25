ЕС планирует удвоить производство электроэнергии к 2050 году — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС планирует увеличить производство электроэнергии более чем вдвое и довести выбросы парниковых газов до нулевого показателя к 2050 г. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический документ Еврокомиссии.

«В ближайшие десятилетия потребуется значительное увеличение поставок электроэнергии, главным образом из-за растущей электрификации секторов конечного потребления», — говорится в документе.

Чтобы добиться рекомендуемых учеными целей по снижению выбросов парниковых газов, производство электроэнергии планируется увеличить до 5,2 тыс. ТВт-ч к 2040 г. и до 6,9 тыс. ТВт-ч к 2050 г. по сравнению с 2,9 тыс. ТВт-ч в 2021 г., отмечают аналитики Еврокомиссии. Этих целей предполагается добиться за счет более активного использования возобновляемых источников энергии и зеленых технологий.

В июне 2021 г. Европейский парламент принял закон, обязывающий страны ЕС сократить парниковые выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. и добиться нулевого показателя к 2050 г.