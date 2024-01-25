0
0
0
НОВОСТИ

ЕС планирует удвоить производство электроэнергии к 2050 году — Bloomberg

15:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС планирует увеличить производство электроэнергии более чем вдвое и довести выбросы парниковых газов до нулевого показателя к 2050 г. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический документ Еврокомиссии.

«В ближайшие десятилетия потребуется значительное увеличение поставок электроэнергии, главным образом из-за растущей электрификации секторов конечного потребления», — говорится в документе.

Чтобы добиться рекомендуемых учеными целей по снижению выбросов парниковых газов, производство электроэнергии планируется увеличить до 5,2 тыс. ТВт-ч к 2040 г. и до 6,9 тыс. ТВт-ч к 2050 г. по сравнению с 2,9 тыс. ТВт-ч в 2021 г., отмечают аналитики Еврокомиссии. Этих целей предполагается добиться за счет более активного использования возобновляемых источников энергии и зеленых технологий.

В июне 2021 г. Европейский парламент принял закон, обязывающий страны ЕС сократить парниковые выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. и добиться нулевого показателя к 2050 г.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 25.01.2024
Прямой коридор над Литвой для пролета Путина в Калининград не запрашивался — Песков
0
101
14:20 25.01.2024
СберНПФ начал предлагать программу долгосрочных сбережений в офисах Сбера, онлайн и в клиентских зонах фонда
0
99
14:12 25.01.2024
Суд приговорил экс-министра обороны ДНР Стрелкова к 4 годам за призывы к экстремизму
0
130
14:00 25.01.2024
Израиль разрушил около 40% строений в Газе вдоль ее границы для создания буферной зоны - WSJ
0
131
13:40 25.01.2024
Сбер: Застройщик может частично компенсировать ужесточение банками условий ипотеки
0
155
13:32 25.01.2024
В РПЦ планируют в четыре раза увеличить число военных священников
0
181
13:30 25.01.2024
Сбер: Льготная ипотека стала убыточной для банков
0
177
13:20 25.01.2024
Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» — Новак
0
176
13:05 25.01.2024
Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на порт Ашдод
0
199
13:00 25.01.2024
Французские фермеры принялись останавливать грузовики с иностранными номерами
0
231

Возврат к списку