ЕС планирует удвоить производство электроэнергии к 2050 году — Bloomberg
15:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС планирует увеличить производство электроэнергии более чем вдвое и довести выбросы парниковых газов до нулевого показателя к 2050 г. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический документ Еврокомиссии.
«В ближайшие десятилетия потребуется значительное увеличение поставок электроэнергии, главным образом из-за растущей электрификации секторов конечного потребления», — говорится в документе.
Чтобы добиться рекомендуемых учеными целей по снижению выбросов парниковых газов, производство электроэнергии планируется увеличить до 5,2 тыс. ТВт-ч к 2040 г. и до 6,9 тыс. ТВт-ч к 2050 г. по сравнению с 2,9 тыс. ТВт-ч в 2021 г., отмечают аналитики Еврокомиссии. Этих целей предполагается добиться за счет более активного использования возобновляемых источников энергии и зеленых технологий.
В июне 2021 г. Европейский парламент принял закон, обязывающий страны ЕС сократить парниковые выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. и добиться нулевого показателя к 2050 г.
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