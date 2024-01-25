СберНПФ начал предлагать программу долгосрочных сбережений в офисах Сбера, онлайн и в клиентских зонах фонда

14:20

СберНПФ начал массово заключать договоры по программе долгосрочных сбережений (ПДС) онлайн на сайте и в клиентских зонах фонда, а также в отделениях Сбера. Программа поможет откладывать на будущее и получать софинансирование от государства.

Программа долгосрочных сбережений стартовала с 1 января 2024 года. Открыть ее можно в негосударственном пенсионном фонде. В рамках программы можно сформировать сбережения на любые долгосрочные цели, например, на покупку недвижимости, оплату образования, собственный бизнес или на пенсию. Средства на счете ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн руб.

«Россияне смогут получить до 108 тыс. руб. софинансирования от государства и управлять пенсионными накоплениями благодаря новой программе, – отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. – По нашей оценке, у 60 млн граждан есть пенсионные накопления. Если человек переведет их в программу, он сможет сам решать, когда и как получить эти деньги. Напомню, что срок и размер выплаты пенсионных накоплений определяет закон. Но при помощи ПДС женщины в 55 лет, а мужчины в 60 лет смогут назначить выплаты на срок, установленный в договоре. Забрать накопленное получится через 15 лет. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение или поддержать семью при потере кормильца, деньги со счета ПДС можно снять досрочно и без потерь. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции будут недоступны».

Стать участником программы может гражданин России старше 18 лет. Чтобы заключить договор, потребуются паспорт, ИНН и СНИЛС. В клиентских зонах фонда и отделениях Сбера служба поддержки ответит на вопросы и расскажет о преимуществах программы.

На сайте СберНПФ пользователь авторизуется через Госуслуги или SberID, благодаря этому большинство полей анкеты заполнится автоматически, останется проверить информацию. Подписать договор долгосрочных сбережений онлайн можно с помощью цифрового кода. Он придет на номер телефона, указанный в анкете.

Нужно пополнить договор ПДС на 2 тыс. руб. за календарный год, чтобы получить софинансирование. Откладывать можно с комфортной для себя периодичностью, а отслеживать состояние счета – в личном кабинете на сайте СберНПФ.