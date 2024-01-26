Киев приглашаем Китай принять участие в саммите по украинской «формуле мира»

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина просит Китай принять участие в так называемом саммите мира, который предполагается провести в Швейцарии. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.



«Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне председателя КНР», — сказал Жовква в интервью агентству Рейтер. Он отметил, что участие Китая будет очень важно для Киева. «Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров по всему миру, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важным является участие в таком саммите», — сказал он.



Ранее Пекин отклонил просьбу Киева о встрече премьера Госсовета КНР с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе во время Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, представители Украины «не скрывали своего желания пообщаться с китайскими официальными лицами в Швейцарии», но китайская сторона не стала встречаться с Зеленским «намеренно, а не вследствие проблем с графиком». В марте 2023 года Зеленский также отправлял Си Цзиньпину приглашение посетить Украину. Однако, как сообщили тогда в Киеве, визит не состоялся из-за позиции Китая.





