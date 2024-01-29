Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказали в Минобороны.