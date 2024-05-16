Нидерланды будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике ЕС
13:32 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды намерены ужесточить правила для прибывающих беженцев и будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике Евросоюза. Об этом говорится в коалиционном соглашении, заключенном четырьмя партиями с целью формирования нового правительства.
Текст документа опубликован на сайте, посвященном формированию нового кабинета министров. Как отмечается в 26-страничном соглашении, озаглавленном «Надежда, мужество и гордость», Нидерланды нацелены на введение «самого жесткого режима по отношению к соискателям убежища», предусматривающего, в числе прочего, ужесточение пограничного контроля и более строгие правила для прибывающих в страну беженцев. Кроме того, в «Европейскую комиссию как можно скорее будет подано требование о возможности отказа от участия в европейской политике в отношении беженцев и мигрантов». Пока остается непонятным, когда будет направлено данное требование и будет ли оно удовлетворено.
Ранее стало известно, что голландская крайне правая Партия свободы под руководством Герта Вилдерса, победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, смогла достичь соглашения с Гражданско-фермерским движением, «Новым общественным договором» и Народной партией за свободу и демократию с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.
НОВОСТИ
- 13:20 16.05.2024
- ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова — Ганчев
- 13:19 16.05.2024
- Ростех освоил производство протезов, позволяющих полностью заменить утраченную руку
- 13:05 16.05.2024
- В США растет беспокойство из-за успехов России на Украине — El País
- 13:00 16.05.2024
- Китай поддерживает усилия России по защите своего суверенитета - заявление
- 12:32 16.05.2024
- Мэр Варшавы имеет самые большие шансы стать новым президентом Польши — опрос
- 12:20 16.05.2024
- Электропотребление в Единой энергосистеме России с начала года выросло на 3,7%
- 12:05 16.05.2024
- В Грузии обвинили глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в содействии попытке свержения власти
- 12:00 16.05.2024
- Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% — Путин
- 11:32 16.05.2024
- Члены НАТО должны снабжать Киев даже в ущерб обязательствам перед альянсом — Бауэр
- 11:20 16.05.2024
- РФ и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать