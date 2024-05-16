Нидерланды будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике ЕС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды намерены ужесточить правила для прибывающих беженцев и будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике Евросоюза. Об этом говорится в коалиционном соглашении, заключенном четырьмя партиями с целью формирования нового правительства.

Текст документа опубликован на сайте, посвященном формированию нового кабинета министров. Как отмечается в 26-страничном соглашении, озаглавленном «Надежда, мужество и гордость», Нидерланды нацелены на введение «самого жесткого режима по отношению к соискателям убежища», предусматривающего, в числе прочего, ужесточение пограничного контроля и более строгие правила для прибывающих в страну беженцев. Кроме того, в «Европейскую комиссию как можно скорее будет подано требование о возможности отказа от участия в европейской политике в отношении беженцев и мигрантов». Пока остается непонятным, когда будет направлено данное требование и будет ли оно удовлетворено.



Ранее стало известно, что голландская крайне правая Партия свободы под руководством Герта Вилдерса, победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, смогла достичь соглашения с Гражданско-фермерским движением, «Новым общественным договором» и Народной партией за свободу и демократию с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.

