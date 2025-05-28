ФРГ профинансирует производство дальнобойного оружия на Украине - договор

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

«Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью», — говорится в сообщении. Данное соглашение, как пояснили в Минобороны ФРГ, «также основано на обязательстве Германии напрямую инвестировать в украинское производство вооружений». «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году», — указали в министерстве.

«Германия также продолжит поставлять боеприпасы», — подчеркнули в Минобороны ФРГ.