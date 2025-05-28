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Китай отправил космический аппарат к астероиду Камоалева

22:15 28.05.2025 Источник: Интерфакс

Китай отправил космический аппарат "Тяньвэнь-2" к астероиду Камоалева для забора образцов его грунта и доставки их на Землю, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Запуск зонда был осуществлен с помощью ракеты-носителя среднего класса "Чанчжэн-3В" (Long March-3В) со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе КНР в четверг в 01:31 по пекинскому времени (в среду в 20:31 по Москве).

Астероид, имеющий диаметр от 40 до 100 м, считается квазиспутником Земли из-за особенностей его орбиты. Обнаруженный 27 апреля 2016 года, он максимально отдаляется от Земли на 100 расстояний между планетой и Луной, а минимально - на 38 расстояний.

Автоматическая станция должна будет достичь его в июле 2026 года. Она возьмет с поверхности астероида образец грунта при помощи роботизированной руки в режиме зависания либо посадки на астероиде. Предполагается, что анализ образцов с этого астероида позволит пролить свет на его происхождение.

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