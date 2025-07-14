ЕС не может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Мальты — Politico
11:20 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Мальты в ходе совещания Комитета постоянных представителей при ЕС в воскресенье выразили несогласие с предложением Еврокомиссии ввести потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15% ниже рыночной стоимости, рассчитываемой по среднему показателю за три месяца. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что в ЕС рассматривалась цена в размере $47 за баррель, исходя из среднего показателя стоимости российского сырья за последние 22 недели (за вычетом 15%). Уровень будет пересматриваться каждые шесть месяцев, утверждал собеседник агентства. Словакия якобы согласилась с предложенным снижением потолка цен на нефть из РФ, однако пытается добиться от ЕС гарантий относительно будущих закупок российского газа, пишет Reuters.
Еврокомиссия в мае обещала включить в 18-й пакет санкций ЕС снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против, а Эстония объявила, что заблокирует пакет, если порог не будет снижен. США пока не дали ответа, готовы ли они поддержать эту меру в рамках Группы семи (G7).
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