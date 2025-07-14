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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Маяк в ДНР

13:05 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Маяк в Донецкой Народной Республике и Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики. <…> В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области», — сказали в Минобороны.

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