Пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США — еврокомиссар

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по прибытии на заседание Совета ЕС по внешней торговле.

«Уровень пошлин в 30% или выше блокирует торговлю ЕС и США, делает ее практически невозможной», — заявил он, подчеркнув, что письмо президента США Дональда Трампа в Брюсселе встретили с «разочарованием и сожалением». Он добавил, что Евросоюз «намерен продолжать переговоры до нового дедлайна 1 августа».