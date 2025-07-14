РФ намерена твердо отстаивать свои интересы в балтийском регионе — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет твердо отстаивать свои интересы на Балтике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия твердо намерена отстаивать свои интересы, Россия — это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, восприняли ли в Кремле проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике как попытку эскалации.