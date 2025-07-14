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Кабмин РФ спишет сегодня почти 43 млрд рублей бюджетных кредитов 25 регионам

12:20 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России сегодня спишет около 43 млрд рублей долга по бюджетным кредитам 25 субъектам РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Сегодня спишем такие займы (бюджетные кредиты — прим. ТАСС) 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей», — сказал глава кабмина.

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