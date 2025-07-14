Цена нефти Brent на ICE превысила $71 за баррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $71 за баррель впервые с 23 июня 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:36 мск, цена Brent росла на 0,91% — до $71,14 за баррель.

К 10:41 мск фьючерс на Brent незначительно ускорил рост и торговался на уровне $71,18 за баррель (+0,96%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года рос на 1,02% — до $69,29 за баррель.