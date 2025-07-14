Умер актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к окружению актера.

«Да, умер», — сказал он.