Умер актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз
12:10 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к окружению актера.
«Да, умер», — сказал он.
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