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В Швеции хотят увеличить с 47 до 70 лет призывной возраст для бывших офицеров ВС

13:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывной возраст для бывших офицеров вооруженных сил Швеции должен быть увеличен с 47 до 70 лет. Об этом говорится в заключении правительственной комиссии, изучавший вопрос будущего комплектования национальных ВС, сообщает телеканал SVT.

Это связано с предстоящим в ближайшие годы масштабным укреплением вооруженных сил. Парламентские партии согласились выделить 300 млрд крон ($31,4 млрд) в дополнение к увеличению годового бюджета.

В настоящее время лица, отслужившие в армии или получившие военное образование, могут призываться в ряды вооруженных сил до 47 лет. Те, у кого после последнего прохождения военных сборов и учений прошло более 10 лет, снимаются с военного учета. После введения этого правила тысячи бывших военных были исключены из призывных списков.

В связи с новой ситуацией комиссия предлагает отказаться от этого правила и поднять призывной возраст для бывших офицеров с 47 лет до 70. Имеются в виду военные, находившиеся на действительной службе или в запасе как минимум год.

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