0
0
97
НОВОСТИ

Россия готова представить Украине свой меморандум урегулирования в Стамбуле 2-го июня - Лавров

19:30 28.05.2025 Источник: Интерфакс

Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

По словам Лаврова, меморандум излагает российскую "позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

Министр также поблагодарил турецкую сторону за предоставление площадки. "Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - заключил Лавров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10638
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11023
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10360
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10696
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10638
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10626
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10522
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10661
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10548
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10421

Возврат к списку