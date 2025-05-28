Россия готова представить Украине свой меморандум урегулирования в Стамбуле 2-го июня - Лавров

19:30 Источник: Интерфакс

Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

По словам Лаврова, меморандум излагает российскую "позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

Министр также поблагодарил турецкую сторону за предоставление площадки. "Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - заключил Лавров.