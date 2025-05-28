В Венгрии появится спецгруппа по борьбе с украинской мафией с финансовой сфере

17:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция и спецслужбы Венгрии создадут специальную рабочую группу по борьбе с преступлениями украинской мафии в финансовой и банковской сферах. Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, такое решение было принято на заседании правительства страны в связи с активизацией деятельности украинских преступных группировок.

«Согласно решению кабинета министров, полиция и службы национальной безопасности создадут совместную оперативную группу для пресечения кибератак и деятельности украинской мафии. Другие конкретные меры в этой области будут рассмотрены на следующем заседании правительства», — сказал Гуйяш.