К концу года в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник»
18:50 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу года, места для его размещения определены. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«К концу года, я думаю, решение [по размещению „Орешника“], которое приняли главы наших государств (Белоруссии и России — прим. ТАСС), [вступит] в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения „Орешника“ на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком. Пусть думают (за рубежом — прим. ТАСС), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси», — сказал он.
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