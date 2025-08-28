Командира ВСУ, ответственного за удары по нефтепроводу «Дружба», Сикорский пригласил в Польшу на отдых
19:25 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригласил в свою страну на отдых Роберта Бровди, командира подразделения ВСУ, ответственного за удары по трубопроводу «Дружба», в ответ на решение Будапешта запретить ему въезд в Венгрию.
«Командир Мадьяр (позывной Бровди — прим. ТАСС), если вам нужно отдохнуть и восстановить силы, а Венгрия вас не пускает, прошу быть нашим гостем в Польше», — написал Сикорский на английском языке в социальной сети X.
