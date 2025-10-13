0
Китай вынужден принимать ответные меры на санкции и рестрикции США — МИД

11:05 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика односторонних санкций Соединенных Штатов вынуждает Китай принимать ответные меры для защиты национальных интересов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Я хотел бы подчеркнуть: в последнее время США постоянно вводят ограничения и санкции в отношении Китая, нанося серьезный ущерб интересам нашей страны, — сказал он на брифинге, комментируя усиление торгово-экономических трений между Пекином и Вашингтоном. — Если американская сторона будет и дальше придерживаться такого курса, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов».

