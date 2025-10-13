Тайвань начал военно-морские маневры «Хайцян» с участием ВМС и береговой охраны
11:20 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежегодные военно-морские маневры «Хайцян» начались в водах Тайваня. Как сообщила газета Taipei Times, цель учений — укрепить оборонительный потенциал в открытом море.
По данным издания, в маневрах наряду с кораблями задействованы самолеты морского патрулирования P-3C Orion и противолодочные вертолеты S-70C. Кроме того, в них участвуют корабли береговой охраны. Учения пройдут по 16 октября.
Военное ведомство острова также уведомило о проведении боевых стрельб в водах к югу и северо-западу от архипелага Пэнху, к северо-востоку от Цзилуна и к западу от Гаосюна.
Как указывает газета, в текущем месяце на Тайване также планируются маневры сухопутных войск «Лушэн» (с 25 по 31 октября) и маневры ВВС «Тяньлун» (с 27 по 31 октября).
