Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива — Оверчук

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, Азербайджан и Иран активизируют работу по формированию общего товарного рынка с безбарьерной логистикой от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

«У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами и стандартами. Крепкие и динамично развивающиеся отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по развитию транспортной связанности в регионе и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива», — отметил он.

Оверчук указал, что таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран.