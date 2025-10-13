Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива — Оверчук
11:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, Азербайджан и Иран активизируют работу по формированию общего товарного рынка с безбарьерной логистикой от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.
«У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами и стандартами. Крепкие и динамично развивающиеся отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по развитию транспортной связанности в регионе и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива», — отметил он.
Оверчук указал, что таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран.
