Данные о неисправности «Новороссийска» у берегов Франции не соответствует действительности
11:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация ряда СМИ о якобы неисправности подлодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — сказали там.
В пресс-службе флота подчеркнули, что «в настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море». «В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении», — добавили там.
