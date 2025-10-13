0
0
121
НОВОСТИ

Данные о неисправности «Новороссийска» у берегов Франции не соответствует действительности

11:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация ряда СМИ о якобы неисправности подлодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — сказали там.

В пресс-службе флота подчеркнули, что «в настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море». «В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении», — добавили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:42 13.10.2025
Волонтеры Троицка собрали и доставили в зону СВО более 220 тонн гумпомощи
0
8
11:32 13.10.2025
Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива — Оверчук
0
48
11:20 13.10.2025
Тайвань начал военно-морские маневры «Хайцян» с участием ВМС и береговой охраны
0
83
11:05 13.10.2025
Китай вынужден принимать ответные меры на санкции и рестрикции США — МИД
0
110
10:32 13.10.2025
В Северске ДНР идут городские бои, ВС РФ продвигаются на этом направлении — Пушилин
0
162
10:20 13.10.2025
В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ
0
181
10:05 13.10.2025
ВС РФ еженедельно ликвидируют у ЛНР порядка 4 тыс. солдат ВСУ — Марочко
0
201
10:00 13.10.2025
Мошенники стали под видом ФНС заставлять россиян снимать самозапрет на кредит
0
211
09:32 13.10.2025
Не менее 40 человек погибли, десятки пострадали в результате ДТП с автобусом в ЮАР
0
286
09:20 13.10.2025
Первая группа израильских заложников передана Красному Кресте в городе Газа — ТВ
0
283

Возврат к списку