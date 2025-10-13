Данные о неисправности «Новороссийска» у берегов Франции не соответствует действительности

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация ряда СМИ о якобы неисправности подлодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — сказали там.

В пресс-службе флота подчеркнули, что «в настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море». «В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении», — добавили там.