НОВОСТИ

Госдеп США одобрил продажу Украине за европейские деньки 3 тыс ракет ERAM

23:10 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как уточняется в заявлении, украинские власти ранее запросили у США до 3 350 таких ракет, а также навигационные системы для них. Киев может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией.

