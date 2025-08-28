0
НОВОСТИ

Мерц считает, что встреча Путина и Зеленского не состоится

21:30 28.08.2025 Источник: Интерфакс

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться, сообщает в четверг газета "Фигаро".

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.

