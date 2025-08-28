Президент США собирается выступить с трибуны Генассамблеи ООН

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 23 сентября», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.