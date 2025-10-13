Волонтеры Троицка собрали и доставили в зону СВО более 220 тонн гумпомощи

11:42

За 3 года предприниматели из Троицого и Новомосковского административного округа Москвы передали в зону СВО 15 квадрокоптеров. Сбором и отправкой грузов на передовую занимаются представители Троицкого гуманитарного центра (ТГЦ), которые передают посылки в социальные и медицинские учреждения, а также пострадавшим жителям Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей. Всего с октября 2022 года было переправлено более 220 тонн гуманитарной помощи с необходимыми вещами. Например, военнослужащим шлют маскировочные сети, окопные свечи, сухие души.

В работе центра регулярно участвуют более 70 волонтеров, распределенные на команды с разными направлениями. Объединение «Мангора» занимается изготовлением маскировочных сетей, носилок, аптечек, тактических ковриков и подсумков. «Белошвейки» сотрудничают с медицинскими учреждениями - шьют постельное белье, противопролежневые подушки, комплекты санитарно-гигиенических средств, нужных в госпиталях и перевязочных пунктах. В рамках проекта «Боевая кухня» бойцов стараются обеспечить питательной едой - сухими супами и кашами, вторыми блюдами и сладкими перекусами. Участники команды «Точка добра» занимаются сортировкой, учетом и распределением вещей перед отправкой, а представители команды «МастерZ» проводят ремонт оборудования и собирают то, что необходимо для раненых бойцов и детей с ограниченными возможностями.

В работе ТГЦ важны предприниматели округа, которые за три года закупили и передали на фронт 15 квадрокоптеров, семь тепловизионных прицелов, более 30 приборов ночного видения, а также 20 дизельных тепловых пушек, несколько сотен генераторов, электроинструменты, бензопилы и более 80 тонн металлических изделий.

Продукты, одежду, медикаменты, строительные материалы, средства гигиены и другие вещи горожане могут сдать ежедневно с 18:00 до 20:00 в Троицке, микрорайон В, д. 54. На вопросы горожан готовы ответить сотрудники центра по телефону +7 495 128-22-27.