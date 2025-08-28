Британия, ФРГ и Франция решили начать процесс восстановления своих санкций против Ирана

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После провала переговоров по иранской ядерной программе Великобритания, Германия и Франция решили инициировать процесс восстановления своих санкций против Ирана. Об этом они уведомили Совет Безопасности ООН в специальном письме. Великобритания, Германия и Франция отменили антииранские санкции в 2015 году.





Это предусматривала сделка, заключенная под эгидой ООН рядом стран с Ираном. Ядерная сделка предусматривала сворачивание иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. При президенте Дональде Трампе санкции вернули США, обвинив Тегеран в том, что тот не выполняет свои условия сделки. Теперь так же поступят Франция, Германия и Великобритания. Ожидается, что их санкции будут восстановлены к началу октября.