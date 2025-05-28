В арктической зоне могут появиться британские войска - СМИ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может разместить на постоянной основе свои войска в Арктике ввиду усиления присутствия России в регионе. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, подобная рекомендация может содержаться в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который готовится британскими экспертами по заказу правительства и должен быть опубликован в июне. Издание отметило, что королевские ВС могут присутствовать в Арктике по такой же схеме, как в Эстонии, где размещены около 1 тыс. британских военнослужащих в составе многонационального батальона НАТО. Предполагается, что контингент будет находиться на территории Норвегии.