Бот GigaChat помогает выпускникам школ выбрать профессию и вуз

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Специальный телеграмм-бот GigaChat поможет выпускникам школ и их родителям выбрать вуз, узнать стоимость обучения в нем, а также даст советы по поводу выбора профессии.

«Чтобы детям и родителям не пришлось мониторить сайты университетов в поисках нужной информации, мы придумали «Калькулятор вузов» – мини-приложение в телеграмм-боте GigaChat, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артём Алёшкин. – А для тех, кто еще только задумывается о выборе профессии, доступна консультация с AI-профориентологом. Надеюсь, что наши сервисы помогут выпускникам правильно выбрать профессию и вуз, а ведь этот выбор во многом определяет жизненный успех».

Для того, чтобы получить нужную информацию, пользователям нужно зайти в меню бота, выбрать мини-приложение «Подобрать университет»: в нем есть две вкладки – «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать».

Сервис «Калькулятор вузов» GigaChat помогает выбрать подходящее учебное заведение – нужно указать количество набранных на ЕГЭ баллов, выбрать город и профиль обучения. Бот расскажет о вузе, посоветует подходящее направление, сообщит, сколько баллов нужно для поступления на бюджетные и внебюджетные места, и рассчитает стоимость обучения. В подборку включены более 700 вузов по всей стране.

Старшеклассникам, которые не определились с будущей профессией, будет полезна консультация AI-профориентолога в сервисе «Я не знаю, кем хочу стать». Бот помогает выбрать подходящие направления, исходя из результатов в школе, хобби или увлечениям. Также он сообщит о тенденциях последних лет и выдаст подборку профессий, востребованных на рынке труда.