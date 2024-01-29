Глава Минэнерго РФ считает возможным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК
10:05 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в будущем могут быть ужесточены, отрасль готова ко всем вызовам, заявил в интервью ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на Дне энергетики в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«Мы понимаем, что те вызовы, которые были в 2023 году, сохранятся. Возможно, даже по каким-то направлениям будет ужесточение. А вызовы те же самые, можно их обобщить: нерыночная конкуренция, технические ограничения, санкционные, финансовые, логистические, ограничения в части поставок оборудования, которое еще не локализовано в России», — сказал министр.
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