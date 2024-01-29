В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем
11:00 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека были казнены в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и создании террористической группировки с целью подрыва национальной безопасности республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на министерство разведки исламской республики.
Смертные приговоры в отношении четырех членов группировки, связанной с израильской разведкой «Моссад», были приведены в исполнение в понедельник утром, указывает агентство. Преступники были арестованы в 2023 году по обвинению в проведении операции по закладке взрывного устройства на ракетном заводе в городе Наджафабад в провинции Исфахан. В страну они проникли через Иракский Курдистан.
Как уточняется, члены группировки были завербованы «Моссадом» через высокопоставленного члена организации «Комала» (курдское отделение Иранской коммунистической партии, в Иране внесено в список террористических организаций). По версии иранских правоохранителей, во время подготовки террористов в тренировочных лагерях в ряде африканских стран с ними встретился глава «Моссада» Давид Барнеа.
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