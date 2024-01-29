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НОВОСТИ

Черногория не извлекла выгоды из голосования в ЕС за санкции против РФ — премьер

13:05 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следование в фарватере санкционной политики Евросоюза в отношении Москвы в 2021 и 2022 годах не принесло Черногории никаких выгод. Такое мнение выразил в интервью европейской версии газеты Politico премьер-министр балканской страны Милойко Спаич.

«В 2021 и 2022 годах, когда мы голосовали за принятие санкций в отношении России, мы не получили никакой выгоды», — отметил глава правительства. При этом Спаич подчеркнул, что, в отличие от государств ЕС, у Черногории пока отсутствует возможность получить финансовую помощь сообщества для компенсации убытков. В этой связи, по его мнению, вопрос вступления Черногории в Евросоюз приобретает особое значение.

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