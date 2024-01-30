0
0
82
НОВОСТИ

ПВО уничтожила и перехватила 21 БПЛА над Крымом и четырьмя областями

09:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили в воздухе и перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)», — отметили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 30.01.2024
Компания Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека
0
49
09:20 30.01.2024
США не хотят войны с Ираном, но предпримут все действия для защиты своих сил — Блинкен
0
56
09:05 30.01.2024
Япония хотела бы заключить мирный договор с РФ, но продолжит политику санкций — премьер
0
86
21:30 29.01.2024
Пресс-секретарь Зеленского: Президент не увольнял главкома ВСУ
0
1133
21:00 29.01.2024
Минобороны Украины опровергло информацию об увольнении главкома ВСУ Залужного и министра Умерова
0
670
20:19 29.01.2024
Сбер цифровизирует шедевры Пушкинского музея
0
640
19:48 29.01.2024
Активисты в Финляндии не получили разрешение полиции на сбор денег для ВСУ - СМИ
0
684
18:20 29.01.2024
Решение CAS по Валиевой пресс-секретарь президента РФ считает политизированным
0
773
17:40 29.01.2024
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года
0
771
17:12 29.01.2024
Украина должна вернуть венграм в Закарпатье права, существовавшие до 2015 года — Сийярто
0
879

Возврат к списку