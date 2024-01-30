Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве
16:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики задержали двух 17-летних подростков, которые за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями «Марк» и «Новодачная». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Сообщение о том, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф между станциями „Марк“ и „Новодачная“ поступило в линейный отдел МВД России на станции „Москва — Савеловская“. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские в ходе осмотра поврежденного устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала, которой, предположительно, злоумышленники воспользовались для совершения поджога», — сказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело. «В результате оперативно-разыскных мероприятий установили личности двух подозреваемых и задержали их по местам жительства в подмосковном Долгопрудном. Ими оказались 17-летние подростки», — отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 17:12 30.01.2024
- Правительство Венгрии не будет торопить парламент с приемом Швеции в НАТО — Сийярто
- 17:00 30.01.2024
- МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 2,6% в этом году и на 1,1% в следующем
- 16:32 30.01.2024
- Израилю понадобится как минимум весь 2024 год для ликвидации угрозы ХАМАС — Bloomberg
- 16:12 30.01.2024
- Еврокомиссия пока не имеет механизма передачи Киеву доходов от активов РФ
- 15:32 30.01.2024
- ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах
- 15:12 30.01.2024
- НАТО может напрямую вмешаться в конфликт на Украине — американский эксперт
- 15:00 30.01.2024
- Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ
- 14:32 30.01.2024
- ЕС ведет идеологическую войну против Венгрии — Орбан
- 14:15 30.01.2024
- Сбер выделил главные тренды 2023 года в сфере брокерского обслуживания
- 14:12 30.01.2024
- По итогам 2023 года госдолг Украины составил порядка 85% от ВВП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать