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Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве

16:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики задержали двух 17-летних подростков, которые за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями «Марк» и «Новодачная». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Сообщение о том, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф между станциями „Марк“ и „Новодачная“ поступило в линейный отдел МВД России на станции „Москва — Савеловская“. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские в ходе осмотра поврежденного устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала, которой, предположительно, злоумышленники воспользовались для совершения поджога», — сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. «В результате оперативно-разыскных мероприятий установили личности двух подозреваемых и задержали их по местам жительства в подмосковном Долгопрудном. Ими оказались 17-летние подростки», — отметили в ведомстве.

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