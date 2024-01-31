США усматривают поддержку РФ со стороны «китайских компаний» — Белый дом
10:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов не видит оказания летальной военной помощи Москве со стороны Пекина, но усматривает поддержку Россия якобы от «китайских компаний». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник на семинаре Совета по международным отношениям.
«Мы не видели предоставления [России китайской] летальной [военной] помощи. <…> Но мы видели оказание поддержки [РФ] со стороны китайских компаний, помогающих России восстановить свой оборонно-промышленный комплекс», — утверждал советник американского лидера на посвященном американо-китайским отношениям мероприятии, которое проходило в Сан-Диего (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте совета.
По его версии, вашингтонская администрация «готова принять меры в ответ на такого рода деятельность».
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